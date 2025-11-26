C’era oggi l’amore donne e derivati in scena il 29 novembre al teatro Lumière di Carmiano

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'approssimarsi della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 29 novembre 2025, alle ore 20:30, presso il teatro Lumière di Carmiano (Lecce), si tiene “C’era oggi l’amore. Donne e Derivati”, spettacolo teatrale organizzato da Associazione Cromatica APS Cultura e Musica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

c8217era oggi l8217amore donne e derivati in scena il 29 novembre al teatro lumi232re di carmiano

© Lecceprima.it - “C’era oggi l’amore... donne e derivati” in scena il 29 novembre al teatro Lumière di Carmiano

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: C8217era Oggi L8217amore Donne