C’era oggi l’amore donne e derivati in scena il 29 novembre al teatro Lumière di Carmiano

Con l'approssimarsi della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 29 novembre 2025, alle ore 20:30, presso il teatro Lumière di Carmiano (Lecce), si tiene “C’era oggi l’amore. Donne e Derivati”, spettacolo teatrale organizzato da Associazione Cromatica APS Cultura e Musica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

