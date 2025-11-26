Centrosinistra effetto regionali | Schlein si rafforza Conte tentato dal proporzionale Decaro battitore libero
Le regionali hanno rimesso ordine nel centrosinistra meglio di qualsiasi congresso. Non per il numero delle regioni conquistate, ma per come sono state conquistate: Fico al 60,63%, Decaro al 63,97%, candidature forti e partiti costretti a stare un passo indietro. È la prova che la coalizione funziona quando smette di immaginare equilibri astratti e torna a guardare i voti. La linea che tiene e quella che cede. Nel Pd la discussione interna si è spenta senza nemmeno cominciare. Il 25,9% in Puglia e il primo posto nel totale dei voti regionali 2024-2025 spingono Schlein nel territorio che le mancava: la leadership riconosciuta dai fatti e non dalle mozioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
