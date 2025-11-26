Le regionali hanno rimesso ordine nel centrosinistra meglio di qualsiasi congresso. Non per il numero delle regioni conquistate, ma per come sono state conquistate: Fico al 60,63%, Decaro al 63,97%, candidature forti e partiti costretti a stare un passo indietro. È la prova che la coalizione funziona quando smette di immaginare equilibri astratti e torna a guardare i voti. La linea che tiene e quella che cede. Nel Pd la discussione interna si è spenta senza nemmeno cominciare. Il 25,9% in Puglia e il primo posto nel totale dei voti regionali 2024-2025 spingono Schlein nel territorio che le mancava: la leadership riconosciuta dai fatti e non dalle mozioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Centrosinistra, effetto regionali: Schlein si rafforza, Conte tentato dal proporzionale, Decaro battitore libero