Ben 134 donne accolte da gennaio a settembre 2025 di cui l’84% è stato presa in carico. Settantatré di loro sono italiane, che hanno saputo del Centro e si sono recate per chiedere aiuto. Il 70% di età compresa tra i 26 e 55 anni, ma ci sono anche ragazze giovani tra i 18 e 25 anni e ultimamente si sono presentate anche donne over 65. Il 60% delle donne è vittima di violenza domestica da parte del partner o dell’ex partner che nel 56% dei casi è di nazionalità italiana e nel 43% straniero. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si è celebrata ieri, il Centro Antiviolenza Venus ha reso noto numeri e identikit delle donne che hanno chiesto aiuto nei primi nove mesi del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro Venus in campo. La casa di chi chiede aiuto