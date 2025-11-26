Centro di procreazione assistita sospeso si analizzano i computer e i cellulari

Dispositivi tecnologici, dai cellulari ai computer, sotto indagine. Come riporta Ansa, il materiale sequestrato al responsabile dell'unità operativa del centro di procreazione assistita dell'ospedale del Delta di Lagosanto sarà oggetto di un’attenta analisi da parte dei consulenti tecnici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

