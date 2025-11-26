Centri estivi 2025 | sono 1836 i minori ammessi al contributo approvata graduatoria del progetto Conciliazione vita-lavoro

Il Distretto di Rimini ha approvato la graduatoria dei beneficiari del progettoConciliazione vita-lavoro” per l’estate 2025. Sono 1836 i bambini e ragazzi ammessi al contributo per la frequenza dei centri estivi, di cui circa 1.194 residenti nel Comune di Rimini. L’iniziativa è rivolta ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

