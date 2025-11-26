Centomiglia del Lario | uno spettacolo a metà tra colpi di scena e delusione

Grande spettacolo per il week end di gare della 76ª edizione della Centomiglia del Lario. Sabato 22 si sono disputate le competizioni valide per il Campionato Italiano Touring Cup, il Campionato Italiano Honda Offshore e l’International Ordinary Endurance Gruppo A.Nella Touring Cup, protagonisti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti simili trattati di recente

Domenica in occasione della 76 esima Centomiglia del Lario ho intervistato Teo Aiello della Nuova Jolly Marine che da quando è nata la Touring Cup della Federazione Italiana Motonautica è sempre più coinvolta anche nel mondo della motonautica - facebook.com Vai su Facebook

È dal 1949 che la #CentomigliadelLario, giunta alla 76ª edizione, regala emozioni e adrenalina. Nel weekend seguiremo questo leggendario appuntamento valido per il Campionato Italiano Touring Cup e il Campionato Italiano Honda Offshore. Foto: by Cent Vai su X

Un antipasto della Centomiglia: una partenza “tumultuosa” nel lago e domani i bolidi promettono grande spettacolo - Il presidente Yacht club lancia la gara di domani: il percorso e i piloti al via. Scrive ciaocomo.it

Centomiglia del Lario 76ª edizione arriva a Como e Cernobbio nel weekend 22-23 novembre 2025 - Paddock nell’ex Galoppatoio di Villa Erba e calendario con prove libere e gara decisiva, rinviata per condizioni del lago ... Lo riporta nauticareport.it

Centomiglia del Lario, ci siamo. Domenica lo show sul lago dopo tanti problemi:”Tutto superato, sarà un grande spettacolo” - Il presidente Gioacchino Favara presenta la bellissima gara. Si legge su ciaocomo.it