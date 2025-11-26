( a skanews) – Fiamme enormi, una colonna di fumo altissima. Più di 700 vigili del fuoco impegnati per cercare di domare l’incendio divampato in alcuni palazzi residenziali di Hong Kong. Almeno 13 i morti. «Abbiamo finora soccorso 28 feriti, nove dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, sei sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni e quattro di loro sono stati dichiarati morti in ospedale» ha spiegato Chou Wing-yin, del Dipartimento dei vigili del fuoco di Hong Kong. Il Police Married Quarters di Hong Kong. guarda le foto Leggi anche › Incendi a Los Angeles, continua la solidarietà delle star: Beyoncé dona 2,5 milioni di dollari Alcuni testimoni hanno riferito di persone intrappolate all’interno degli edifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Centinaia di soccorritori al lavoro in un intervento estremamente difficile, con vittime e feriti confermati