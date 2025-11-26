Cena di beneficenza per sostenere la ricerca oncologica negli young adults con il Campus Bio-Medico di Roma

Innovazione, ricerca e cura al centro della serata promossa dagli Amici del Campus Bio-Medico, partecipazione del Prof. Bruno Vincenzi, responsabile dell’UOS DH Oncologico del Policlinico Universitario Venerdì 28 novembre 2025 a Castel di Decima in Via Clarice Tartufari 81 a Roma, si svolgerà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cena di beneficenza per sostenere la ricerca oncologica negli “young adults” con il Campus Bio-Medico di Roma

Scopri altri approfondimenti

Dalla collaborazione di studenti e docenti del nostro Istituto nasce la Cena di beneficenza "Natalizia"; questa sera, alle ore 20, presso la mensa di Celestino gli studenti del nostro Istituto cucineranno e serviranno un menù tutto da degustare. La serata sarà ani - facebook.com Vai su Facebook

Alessandria, Cervellone solidale per la Ricerca: quiz e cena per beneficenza - ALESSANDRIA – In occasione della Settimana della Ricerca 2025, venerdì 21 novembre torna il Cervellone solidale, una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà per la ricerca scientifica. Lo riporta ilpiccolo.net

Il gusto per la Ricerca degli Alajmo compie 20 anni: la solidarietà degli chef vale 240mila euro - Fondi destinati a realtà che lavorano con bambini e famiglie in condizioni di maggiore ... Si legge su repubblica.it

Magia e cena stellata, «C for Charity» raccoglie 70 mila euro per le fondazioni Ricerca sul cancro e Flying Angels - Da Cannavacciuolo Bistrot a Del Cambio, cinque chef per la serata di mercoledì, nei saloni di biAuto: fondi per Candiolo e i viaggi dei bambini ... Riporta torino.corriere.it