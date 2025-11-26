Cedolino pensione dicembre 2025 | in pagamento la quattordicesima e il bonus di 154 euro

È già visibile nella propria area personale dell’Inps il cedolino di pensione relativo alla mensilità di dicembre 2025 con gli accrediti della quattordicesima e del bonus di 154 euro, se spettanti. Il documento consente ai pensionati di verificare, ogni mese, l’importo della propria pensione e valutare le ragioni per le quali tale trattamento dovesse presentare delle variazioni. È bene controllare anche la data di valuta del pagamento da parte dell’Inps. Inoltre, nel cedolino del prossimo mese non sono riportate le trattenute inerenti le addizionali regionali e comunali, i cui addebiti hanno avuto termine, per il 2025, con la mensilità di novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

