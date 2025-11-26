Cedolino NoiPA di dicembre importi già visibili e accrediti in anticipo

Nel mese di dicembre la gestione del cedolino NoiPA segue una programmazione diversa rispetto al resto dell’anno. La consultazione degli importi avviene prima del consueto, così come l’emissione dello stipendio, che per i dipendenti pubblici arriva con diversi giorni di anticipo. Questa accelerazione è legata alla presenza della tredicesima mensilità e alle scadenze fiscali tipiche di fine anno. Gli aggiornamenti indicano che gli importi netti del cedolino NoiPA di dicembre 2025 sono consultabili già a partire dal 26 novembre. A questa data, i dipendenti pubblici possono visualizzare sia l’importo dello stipendio mensile sia quello della gratifica natalizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cedolino NoiPA di dicembre, importi già visibili e accrediti in anticipo

