Cedimenti al Vomero per il maltempo sopralluoghi dei tecnici | strada chiusa
Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico nella mattinata di oggi dopo il cedimento della pavimentazione in due punti al centro della carreggiata, all’altezza del civico 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale napoletana, i vigili del fuoco, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Maltempo/ Napoli, allagamenti e cedimenti manto stradale - Maltempo/ Napoli, allagamenti e cedimenti manto stradale Sospese corse aliscafi per isole Golfo. Come scrive ecodibergamo.it
Maltempo, cedimento sulla strada da Cantù a Como - Nuovo smottamento nella notte a Cantù, il comune del comasco duramente colpito dai nubifragi di lunedì e martedì scorsi. Segnala rainews.it