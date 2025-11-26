Cede la pavimentazione chiusa via Cifariello al Vomero | polizia e pompieri sul posto

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa al traffico veicolare via Filippo Cifariello al Vomero: in mattinata, il cedimento della pavimentazione stradale. Sul posto la Polizia Locale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

