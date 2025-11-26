C’è vita nell’automotive ed Elkann chiama l’Ue

Da Mirafiori chiede a Bruxelles di ascoltare le proposte dei costruttori o "il declino sarà irreversibile" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - C’è vita nell’automotive ed Elkann chiama l’Ue

Scopri altri approfondimenti

La mattina di Venerdì 21 novembre, nell'atrio del Palazzo Comunale di Calcinaia, si è svolta l'inaugurazione della mostra fotografica "Un passo oltre il silenzio. Una storia, una scarpa, una vita", nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per - facebook.com Vai su Facebook

È il momento di Josep #Martínez? Nel calcio, come nella vita, arriva sempre un momento in cui bisogna avere il coraggio di cambiare. Per l’ #Inter, quel momento potrebbe essere adesso. Yann #Sommer, portiere esperto e professionista esemplare, non sta vi Vai su X

Elkann e Bezos chiudono l’Italian Tech Week tra lezioni di vita, Ai e spazio - I grandi e ariosi locali delle Fucine delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) di Torino, – in parte danneggiati nella notte da una parte del corteo contro il blocco della Flotilla che sta manifestando ... Come scrive primaonline.it