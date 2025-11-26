C’è una bomba a scuola Allarme in Italia | studenti evacuati immediatamente
Una mattina che avrebbe dovuto essere come tante, scandita dal suono della campanella e dal vociare degli studenti, si è trasformata in un momento di gelida paura. L’aria ancora fredda dell’autunno è stata squarciata non dal frastuono del traffico, ma da una singola, agghiacciante parola giunta al centralino delle emergenze: bomba. L’annuncio anonimo, irriverente e minaccioso, ha immediatamente bloccato ogni attività. In pochi istanti, l’istituto è passato dall’essere un luogo di apprendimento a un potenziale scenario di crisi. Il rapido, disciplinato deflusso di centinaia di giovani, con gli zaini ancora in spalla e gli occhi pieni di incertezza, ha lasciato l’edificio vuoto, in attesa che i silenziosi specialisti della sicurezza, con i loro strumenti e le loro unità cinofile, potessero determinare se l’ombra di questa minaccia fosse reale o solo un crudele scherzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“C’è una bomba a scuola”: intervengono artificieri - facebook.com Vai su Facebook
“C’è una bomba a scuola”, allarme a Roma: intervengono artificieri, studenti evacuati - Nuclei cinofili e artificieri dei carabinieri sono al lavoro, nel frattempo studenti sono stati evacuati. fanpage.it scrive
"C'è una bomba a scuola". Scatta l'allarme: artificieri sul posto - Gli studenti, in via precauzionale, non sono stati fatti entrare all'interno del plesso scolastico. Come scrive romatoday.it
Allarme bomba al liceo Foscarini di Venezia: evacuata la scuola - Allarme bomba al liceo Foscarini di Venezia: intervento delle forze dell'ordine, controlli e evacuata la scuola ... Segnala lavocedivenezia.it