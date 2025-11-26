C’è una bomba a scuola Allarme in Italia | studenti evacuati immediatamente

Una mattina che avrebbe dovuto essere come tante, scandita dal suono della campanella e dal vociare degli studenti, si è trasformata in un momento di gelida paura. L’aria ancora fredda dell’autunno è stata squarciata non dal frastuono del traffico, ma da una singola, agghiacciante parola giunta al centralino delle emergenze: bomba. L’annuncio anonimo, irriverente e minaccioso, ha immediatamente bloccato ogni attività. In pochi istanti, l’istituto è passato dall’essere un luogo di apprendimento a un potenziale scenario di crisi. Il rapido, disciplinato deflusso di centinaia di giovani, con gli zaini ancora in spalla e gli occhi pieni di incertezza, ha lasciato l’edificio vuoto, in attesa che i silenziosi specialisti della sicurezza, con i loro strumenti e le loro unità cinofile, potessero determinare se l’ombra di questa minaccia fosse reale o solo un crudele scherzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

