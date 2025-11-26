C’è un progetto per non far mai fermare col rosso la 90 e la 91 ai semafori di Milano
Evitare che i filobus delle linee 90 e 91 di Atm debbano fermarsi al semaforo e creare, invece, una sorta di “onda verde” lungo tutta la circonvallazione. Non è fantascienza (anche perché è realtà in altre città), ma una delle sperimentazioni che Milano sta testando grazie ai 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
