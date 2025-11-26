C’è un nome per quel momento di incapacità funzionale data da un mix di sentimenti di base troppo stress accumulato E succede davvero a molte

Iodonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nizia quasi sempre con un dettaglio minuscolo. Una mattina si apre il laptop come ogni giorno, la tazza di caffè ancora calda accanto alla tastiera, e la mail più semplice, quella di routine, sembra improvvisamente una montagna troppo ripida da scalare. Le parole scorrono davanti agli occhi senza prendere forma. Si resta immobili, come se qualcuno avesse premuto un interruttore interno. Non è pigrizia, né mancanza di volontà. È qualcosa di più improvviso, più profondo, quasi fisico. È ciò che molti chiamano “crash out”. Burnout: come gestire il senso di colpa e ritrovare se stesse X “Crash out”, quando lo stress accumulato ci fa implodere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

