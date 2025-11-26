C' è attesa per Dhune con Villa e Peter Pan | nuovo modo di vivere le domeniche d’inverno in Riviera
Il mare d’inverno è uno stato d’animo: un luogo dell’immaginazione dove il tempo rallenta, i colori si fanno intensi e ogni dettaglio acquista un significato diverso. A partire da domenica 30 novembre, presso l’Osteria La Mucca in Spiaggia a Misano Adriatico, questo stato d’animo prende forma con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Opening Dhune Misano Adriatico Domenica 30 Novembre 2025 Dalle ore 12:30 alle ore 09:00 C’è un luogo dove l’inverno incontra il mare, dove il tempo rallenta, la luce cambia, e l’aria profuma di libertà. Un luogo pensato per chi non smette di cercare emoz - facebook.com Vai su Facebook