C’é anche un’ombra per il tennis italiano | il talento mai sbocciato di Luca Nardi

Ci si aspettava qualcosa di più da Luca Nardi in questa stagione. “Non sono del tutto soddisfatto di questa stagione. Le aspettative erano altre, ma tra problemi fisici e poca costanza non sono riuscito a raggiungerle. Sono però grato per le opportunità che ho avuto e per le esperienze che mi hanno fatto crescere. Grazie a tutti per il supporto. Ora è tempo di riposare, guarire e tornare più forte “, ha scritto Luca sui propri canali social. Un tennista dotato di una velocità di braccio non comune e di un repertorio tecnico nei colpi al rimbalzo completo. A mancare, finora, è stata l’evoluzione di questa base e la minimizzazione dei punti deboli: servizio e mobilità, su tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - C’é anche un’ombra per il tennis italiano: il talento mai sbocciato di Luca Nardi

Sinner: tennis italiano ha giocatori fortissimi - Ieri ho guardato la sua partita, ha giocato un tennis incredibile, totalmente diverso dal mio e forse il suo tennis è anche più bello da vedere rispetto al mio. Secondo ansa.it

Sinner 'tennis italiano momento storico,ha giocatori fortissimi' - Ieri ho guardato la sua partita, ha giocato un tennis incredibile, totalmente diverso dal mio e forse il suo tennis è anche più bello da vedere rispetto al mio. Lo riporta ansa.it

Darderi si aggiunge allo show del tennis italiano: e arriva un altro primato - Dopo un magico Wimbledon, con la vittoria di Jannik Sinner e l’ascesa di Flavio Cobolli, stavolta a prendersi la scena è ... corrieredellosport.it scrive