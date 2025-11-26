C’é anche un’ombra per il tennis italiano | il talento mai sbocciato di Luca Nardi

Ci si aspettava qualcosa di più da Luca Nardi in questa stagione. “Non sono del tutto soddisfatto di questa stagione. Le aspettative erano altre, ma tra problemi fisici e poca costanza non sono riuscito a raggiungerle. Sono però grato per le opportunità che ho avuto e per le esperienze che mi hanno fatto crescere. Grazie a tutti per il supporto. Ora è tempo di riposare, guarire e tornare più forte “, ha scritto Luca sui propri canali social. Un tennista dotato di una velocità di braccio non comune e di un repertorio tecnico nei colpi al rimbalzo completo. A mancare, finora, è stata l’evoluzione di questa base e la minimizzazione dei punti deboli: servizio e mobilità, su tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

