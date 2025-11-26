CdS – Marotta e la risposta all’autocandidatura di Simeone come allenatore dell’Inter

2025-11-26 21:58:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Beppe Marotta, nel pre-partita di Atletico Madrid-Inter, commenta le parole di Diego Simeone, allenatore degli spagnoli, che ha detto che un giorno si immagina sulla panchina nerazzurra: “ L’autocandidatura di Simeone per la panchina in futuro? La leggo come l’ammirazione per una società che conosce bene e che è all’avanguardia in Europa – le parole del presidente dell’Inter a Sky Sport – noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, che risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare sulla nostra panchina per tantissimi anni “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Marotta e la risposta all’autocandidatura di Simeone come allenatore dell’Inter

