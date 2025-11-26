CDP Moody’s migliora i rating di lungo e breve termine

Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) comunica che l’agenzia di rating Moody’s ha migliorato i rating di lungo e breve termine di CDP, rispettivamente da Baa3 a Baa2 e da P-3 a P-2. L’Outlook è Stabile. La decisione riflette la recente azione compiuta dall’Agenzia in relazione ai rating sovrani della Repubblica Italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

