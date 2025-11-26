Cavese-Benevento si va verso il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minuto A meno di sorprese in positivo, brutte notizie in arrivo per i tifosi del Benevento che non potranno probabilmente seguire i giallorossi in trasferta al “Simonetta Lamberti” di Cava dei Tirreni il prossimo 7 dicembre dove è in programma la gara contro i Metelliani. Come messo nero su bianco nella determinazione n. 48 dall’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, la decisione in merito a Cavese-Benevento è stata rinviata al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. In soldoni, la strada scelta sarà quella di vietare quasi sicuramente la trasferta ai tifosi ospiti così come era già successo a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cavese-Benevento, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

