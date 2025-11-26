Quando Larry McMurtry si presentò per ricevere l’Oscar – in stivali da cowboy – decantò l’importanza dei libri. Quando ricevette un Golden Globe celebrò la sua macchina da scrivere. Trovava però anche occasione nei memoir e nelle interviste di ricordare di essere cresciuto in una casa senza libri, perché ci si sedeva tutti fuori sul portico, in Texas, o intorno al fuoco, e i grandi raccontavano storie. Oltre all’amore per il West e per la frontiera a cui ha dedicato tanti titoli, è questo scarto tra oralità e materialità – McMurtry era un bibliofilo e accumulatore di volumi ossessivo, oltre che libraio – l’elemento in cui possiamo inquadrare il suo "", uscito nel 1999 (qui tradotto da G. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cavallo Pazzo