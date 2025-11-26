Catania Oltre i confini delle specialità verso una medicina integrata
Venerdì 28 novembre (dalle 15:00) e sabato 29 (dalle 9:00) al Grand Hotel Baia Verde (Sala Pirandello) CATANIA – Favorire una visione moderna e integrata della pratica clinica, capace di superare le barriere tra le diverse specializzazioni mediche: è questo l'obiettivo dell'incontro interdisciplinare "Oltre i confini delle specialità – Verso una medicina integrata" ( responsabili scientifici dr.ssa Elisabetta Battaglia, dr. Giuseppe Distefano, dr. Giuseppe Liberti ), promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, che si svolgerà il 28 e 29 novembre 2025 al Grand Hotel Baia Verde di Aci Castello, (Sala Pirandello).
