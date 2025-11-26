Catania Oltre i confini delle specialità verso una medicina integrata

Dayitalianews.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì 28 novembre (dalle 15:00) e sabato 29 (dalle 9:00) al Grand Hotel Baia Verde (Sala Pirandello) CATANIA –  Favorire una visione moderna e integrata della pratica clinica, capace di superare le barriere tra le diverse specializzazioni mediche: è questo l’obiettivo dell’incontro interdisciplinare  “Oltre i confini delle specialità – Verso una medicina integrata”  ( responsabili scientifici dr.ssa Elisabetta Battaglia, dr. Giuseppe Distefano, dr. Giuseppe Liberti ), promosso  dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, che si svolgerà il  28 e 29 novembre 2025  al  Grand Hotel Baia Verde di Aci Castello,  (Sala Pirandello). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania oltre i confini delle specialit224 verso una medicina integrata

© Dayitalianews.com - Catania, “Oltre i confini delle specialità, verso una medicina integrata”

News recenti che potrebbero piacerti

'Storie Oltre i Confini', dodici corti di attori disabili - Una rassegna di cortometraggi interpretati da persone con disabilità provenienti da tutto il mondo, "Storie Oltre i Confini", si terrà martedì, dalle 18 alle 21, al cinema Conca Verde di ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Oltre Confini Specialit224