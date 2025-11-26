Catania Grella dopo l' infortunio a Cicerelli | Forte dispiacere abbiamo costruito una squadra forte
Il vice presidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, affida alcune dichiarazioni ai canali di comunicazione della società rossazzurra. “Un saluto a tutti i nostri tifosi - esordisce in un video -. Ho il dovere e la responsabilità di comunicare il nostro grande dispiacere per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, Cicerelli shock: frattura del malleolo e stop di quattro mesi dopo il durissimo fallo contro il Latina - Il trequartista, colpito duro da Porro del Latina, lunedì s’era mostrato ottimista, ma adesso dovrà seguire un lungo percorso di recupero ... Scrive lasicilia.it