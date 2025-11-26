Catania Consiglio comunale | Brucchieri prende il posto di Spoto nuovo assessore ai Servizi Sociali

Dayitalianews.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Subentro ufficiale in Aula. Durante la seduta di ieri sera, 25 novembre, presieduta da Sebastiano Anastasi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ingresso di Bruno Brucchieri (nella foto d’apertura) al posto della dimissionaria Serena Spoto, recentemente nominata assessora ai Servizi Sociali nella Giunta guidata dal sindaco Trantino. Dopo aver pronunciato il giuramento di rito, Brucchieri ha espresso gratitudine verso l’Aula per le numerose attestazioni di stima ricevute per il lavoro svolto in passato come assessore ai Servizi Sociali. Ha inoltre assicurato massima disponibilità e impegno nello svolgimento delle attività consiliari nell’interesse della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania consiglio comunale brucchieri prende il posto di spoto nuovo assessore ai servizi sociali

© Dayitalianews.com - Catania, Consiglio comunale: Brucchieri prende il posto di Spoto, nuovo assessore ai Servizi Sociali

Contenuti che potrebbero interessarti

catania consiglio comunale brucchieriCatania, Brucchieri subentra a Spoto. Forza Italia primo partito consiliare - Come già preannunciato la neo assessore Spoto ha rassegnato le dimissioni dal civico consesso garantendo l'ingresso di Brucchieri ... Secondo ilsicilia.it

catania consiglio comunale brucchieriConsiglio comunale, aggiornati i gruppi e le cariche interne: l'ex assessore Brucchieri rientra in consiglio - Da segnalare, inoltre, il passaggio dei consiglieri Maria Grazia Rotella e Angelo Scuderi dal gruppo Mpa- Lo riporta cataniatoday.it

catania consiglio comunale brucchieriCatania, Brucchieri subentra a Spoto in Consiglio Comunale, neo assessore ai Servizi Sociali - Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera ieri sera all’unanimità dei presenti al subentro del consigliere Bruno Brucchieri alla dimissionaria Serena ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Consiglio Comunale Brucchieri