Catania Consiglio comunale | Brucchieri prende il posto di Spoto nuovo assessore ai Servizi Sociali

Subentro ufficiale in Aula. Durante la seduta di ieri sera, 25 novembre, presieduta da Sebastiano Anastasi, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ingresso di Bruno Brucchieri (nella foto d'apertura) al posto della dimissionaria Serena Spoto, recentemente nominata assessora ai Servizi Sociali nella Giunta guidata dal sindaco Trantino. Dopo aver pronunciato il giuramento di rito, Brucchieri ha espresso gratitudine verso l'Aula per le numerose attestazioni di stima ricevute per il lavoro svolto in passato come assessore ai Servizi Sociali. Ha inoltre assicurato massima disponibilità e impegno nello svolgimento delle attività consiliari nell'interesse della città.

