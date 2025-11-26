' Catania 1943 | itinerario tra i palazzi della guerra'

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Panorama Sicilia, in collaborazione con l’autore Umberto Lugnan, vi invita a partecipare a un’esperienza unica: una passeggiata guidata tra i luoghi della memoria di Catania, raccontati nel libro vincitore del Premio Sicilia EtnaBook 2023, “Ferite nella Pietra Lavica – Storie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Catania 1943 Itinerario Palazzi