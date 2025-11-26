L’ultimo turno del campionato Uisp dell’ Empolese Valdelsa si è aperto con il successo esterno per 2-1 del Castelnuovo a Le Botteghe (a segno Rigatuso e Maestrini), nello scontro al vertice del girone A di A2: arrivate entrambe imbattute alla sfida. Nella categoria regina, invece, si segnala il primo successo stagionale del Gavena, che grazie alle reti di Venturini e Mecca ha piegato 2-1 in casa il Massarella. Ecco comunque il quadro completo di risultati e classifiche. Serie A1: Computer Gross-Unione Valdelsa 1-0; Limitese-Vitolini 0-0; Ferruzza-Real Isola 1-0; Usap-Scalese 0-1; Gavena-Massarella 2-1; Fibbiana-Martignana 0-3; Casa Culturale-Rosselli 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelnuovo ’corsaro’ e sorpasso. Prima gioia stagionale del Gavena nel campionato di Serie A1 Uisp