Cast di stranger things 5 ricordi di scene difficili e gratificanti
La serie di successo Stranger Things ha contribuito a lanciare le carriere di numerosi attori giovani, e ora i membri del cast sono tornati a riflettere su alcuni dei momenti più significativi delle ultime stagioni. Dal via nel 2016, questa produzione di fantascienza e horror ha affermato il suo ruolo tra le serie più popolari del millennio, conquistando sia il pubblico che la critica, e venendo paragonata a giganti come Game of Thrones e Breaking Bad. Con la quinta stagione prevista come finale, gli interpreti si preparano ad un’ultima avventura, condividendo ricordi e aneddoti legati alle sfide e ai momenti più intensi del set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
