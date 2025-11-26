Cassino - Savoia dopo gli atti vandalici allo stadio emanati 11 Daspo

Tolleranza zero negli stadi e sugli spalti della Ciociaria. Negli ultimi giorni, il Questore della Provincia di Frosinone, Dottor Stanislao Caruso, ha impresso un'ulteriore accelerazione alla lotta contro la violenza nel mondo del calcio amatoriale e semiprofessionistico, adottando ben 13. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it