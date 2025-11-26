Casse previdenza | patrimonio record di 125 miliardi nel 2024
Le casse di previdenza a fine 2024 evidenziavano attivi totali per 125,1 miliardi di euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2023, con un peso rispetto al PIL pari al 5,7%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 53,2 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. E’ quanto emerge dal rapporto “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024” presentato dal Presidente della COVIP Mario Pepe presso la Camera dei Deputati. “Il rapporto rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere lo stato e le prospettive di un settore cruciale del nostro sistema di welfare”, ha affermato Mario Pepe, aggiungendo “parliamo di un comparto che amministra patrimoni ingenti, che raccoglie e investe risorse obbligatorie di milioni di professionisti, e che svolge una funzione non solo economica ma anche sociale e di interesse pubblico” Il dato risente di contributi previdenziali e investimenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pensioni: Più facile unire i contributi INPS e Casse professionali! In questo focus previdenza ci occupiamo dei contributi per la pensione. ___ Se il video ti è stato utile lascia un mi piace :) ___ #contributi #pensioni #inps ___ CAPITOLI 00:00 CONTRIBUTI PEN - facebook.com Vai su Facebook
Gestione separata Inps e Casse di previdenza, via libera alla ricongiunzione ilsole24ore.com/art/gestione-s… Vai su X
Casse previdenza: patrimonio record di 125 miliardi nel 2024 - Nonostante l’aumento degli attivi totali (+9,8%) ed il maggior rendimenti degli investimenti mobiliari, calano gli investimenti nell’economia reale ... Come scrive quifinanza.it
Casse di previdenza, patrimonio record a 125 miliardi. Ma cala il peso degli investimenti in Italia - Rapporto Covip: conti in salute, ma gli investimenti domestici scendono al 38,4%. Segnala repubblica.it
Covip, patrimonio delle Casse a 125,1 miliardi (+9,8 in un anno) - Alla fine del 2024, l'attivo totale a valori di mercato delle Casse di previdenza private dei professionisti "totalizza 125,1 miliardi, rispetto ai 114 miliardi del 2023, il 9,8% in più". Come scrive ansa.it