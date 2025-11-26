Le casse di previdenza a fine 2024 evidenziavano attivi totali per 125,1 miliardi di euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2023, con un peso rispetto al PIL pari al 5,7%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 53,2 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. E’ quanto emerge dal rapporto “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024” presentato dal Presidente della COVIP Mario Pepe presso la Camera dei Deputati. “Il rapporto rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere lo stato e le prospettive di un settore cruciale del nostro sistema di welfare”, ha affermato Mario Pepe, aggiungendo “parliamo di un comparto che amministra patrimoni ingenti, che raccoglie e investe risorse obbligatorie di milioni di professionisti, e che svolge una funzione non solo economica ma anche sociale e di interesse pubblico” Il dato risente di contributi previdenziali e investimenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Casse previdenza: patrimonio record di 125 miliardi nel 2024