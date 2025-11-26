Casse porta i sogni al cancelletto | superG in Colorado per restare tra i big

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SCI ALPINO. Giovedì 27 novembre (alle 19 italiane) a Copper Mountain il 35enne bergamasco d’adozione sarà impegnato nella prima gara di specialità in Coppa del Mondo. «Penso ai Giochi, ma ora servono continuità e lavoro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

casse porta i sogni al cancelletto superg in colorado per restare tra i big

© Ecodibergamo.it - Casse porta i sogni al cancelletto: superG in Colorado per restare tra i big

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

casse porta sogni cancellettoCasse porta i sogni al cancelletto: superG in Colorado per restare tra i big - Numeri e carta alla mano, il più forte dei più forti e l’avversario da battere per tutti è lo svizzero Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casse Porta Sogni Cancelletto