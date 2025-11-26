Casse di previdenza | dal presidente Covip allarme sui contributi non versati

Roma, 26 novembre 2025 - L’attivo totale delle casse di previdenza a fine 2024 è di 125,1 miliardi di euro, il 9,8% più del 2023. Il peso rispetto al Pil si attesta al 5,7%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 53,2 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. A indicare il livello di risorse raggiunto dagli enti di previdenza privatizzati è il Presidente della COVIP, Mario Pepe, che ha presentato oggi il rapporto “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024” dedicato alla composizione degli investimenti. Un’occasione nella quale, però, il numero uno dell’organismo di vigilanza ha lanciato un allarme significativo: "Alla fine del 2024, le Casse registrano complessivamente 8,9 miliardi di euro di crediti contributivi, pari in media a circa il 7% dell'attivo complessivo del sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

