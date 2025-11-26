Caso Silvana Damato Dentro la notizia | ‘Morta per annegamento’ nuovo sopralluogo e sviluppi

Secondo sopralluogo dei Ris: emergono nuovi elementi decisivi. C’è una nuova, importante svolta nelle indagini sulla morte di Silvana Damato, la 69enne ex tabaccaia ritrovata senza vita l’8 agosto nella vasca da bagno della sua abitazione in via Bisnati 7 a Bruzzano, periferia nord di Milano. I Ris sono tornati nell’appartamento per un nuovo sopralluogo, dopo quello del 26 agosto che non aveva fatto registrare indizi significativi. Questa volta, però, qualcosa è cambiato: nuovi reperti e nuove tracce stanno ridisegnando la scena del crimine, alimentando sempre più la pista dell’omicidio. Autopsia ancora non depositata, ma “Dentro la notizia” anticipa: morte per annegamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

