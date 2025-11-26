Caso PandoroGate l’accusa della Procura di Milano | ecco cosa rischia Chiara Ferragni
Si è chiusa questa mattina con una richiesta di condanna l’udienza predibattimentale che ha visto protagonista Chiara Ferragni nel processo milanese legato al cosiddetto pandoro gate. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto al giudice Ilio Mannucci Pacini una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per l’imprenditrice digitale, accusata di truffa aggravata per le campagne commerciali legate al pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La richiesta tiene conto del rito abbreviato scelto dalla difesa, che prevede uno sconto di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Screenworld.it
