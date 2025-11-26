Caso Ombretta Bresciani svolta nel fiume Vara | ritrovato il cellulare della 53enne il dettaglio inquietante
Ritrovato nel Vara il cellulare di Ombretta Bresciani: possibile svolta nelle indagini. Il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la 53enne trovata senza vita nei pressi del fiume Vara, nella provincia di La Spezia, il 19 novembre, è stato finalmente recuperato. A individuarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Subacquei di Genova, che da giorni scandagliavano le acque nella speranza di trovare elementi utili a chiarire la dinamica della morte della donna. Il dispositivo, rimasto nel fiume per giorni, potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire le ultime ore di Ombretta, uscita di casa dopo cena senza mai fare ritorno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
