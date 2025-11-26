Caso Massimo Adriatici la Procura chiede 11 anni e 4 mesi | processo riaperto per omicidio volontario

La richiesta della Procura è il cuore della nuova udienza. Massimo Adriatici torna davanti al giudice e lo fa con un macigno che pesa sull’aula: la Procura chiede 11 anni e 4 mesi di reclusione. È questa la notizia principale del nuovo capitolo giudiziario che vede l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera nuovamente sul banco degli imputati. La nuova fase del processo, riaperta dopo il rinvio delle carte deciso dalla giudice Valentina Nevoso, si svolge ora davanti al giudice Luigi Riganti e si concentra sulla nuova contestazione: omicidio volontario, al posto del precedente eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Massimo Adriatici, la Procura chiede 11 anni e 4 mesi: processo riaperto per omicidio volontario

