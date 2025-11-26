Caso Ferragni | la procura chiede un anno e otto mesi Accuse difesa e prossime udienze
La procura di Milano ha richiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata nell’ambito delle campagne commerciali del Pandoro Balocco Pink Christmas del 2022 e delle Uova di Pasqua Chiara Ferragni del 2021 e 2022. Secondo l’accusa, le iniziative sarebbero state presentate come operazioni a sfondo benefico, pur avendo finalità principalmente commerciali. Le contestazioni della Procura. Il pm Christian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco sostengono che i messaggi diffusi attraverso i social abbiano creato un equivoco: molti consumatori avrebbero acquistato i prodotti convinti di contribuire a una causa solidale, mentre – secondo la tesi accusatoria – le donazioni erano già state definite dalle aziende coinvolte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
