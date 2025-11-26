Caso Bygmalion | per Nicolas Sarkozy arriva la condanna definitiva
La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso presentato da Nicolas Sarkozy nel caso "Bygmalion", confermando in via definitiva la condanna a un anno di carcere, di cui sei mesi senza condizionale, inflitta all’ex presidente della Repubblica per il finanziamento illegale della campagna. 🔗 Leggi su Today.it
