Caso Adriatici | chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato dell’omicidio El Boussettaoui

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha formulato una richiesta di condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera, oggi sotto processo con rito abbreviato. L’uomo è accusato di omicidio volontario per la morte del 39enne Younes El Boussettaoui, deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo esploso dalla pistola dell’ex amministratore la sera del 20 luglio 2021, in piazza Meardi a Voghera (Pavia). Una vicenda che da oltre tre anni occupa il dibattito giudiziario e politico, e che oggi arriva a un punto cruciale con la richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Adriatici: chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato dell’omicidio El Boussettaoui

