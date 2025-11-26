Casi | Mobilità recupero degli immobili e manutenzione Ecco su cosa lavoriamo

"Abbiamo deciso di intervenire su zone che era in condizioni di degrado per recuperare degli spazi specifici della nostra città che presentavano delle criticità. Sono circa 13 i milioni di euro che abbiamo investito in ambito rigenerativo di luoghi quali, solo per citare alcuni, il gioco del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Recupero sottotetti e cambi d’uso, le linee guida Salva Casa della Liguria - Il Salva Casa ha introdotto regole semplificate per l’accertamento di conformità, la sanatoria, l’agibilità e il recupero dei sottotetti con l’obiettivo di rendere commerciabili il maggior numero ... Da edilportale.com

Recupero di edifici e cambi d’uso, come funziona il Salva Casa in Molise - Il Salva Casa Molise adegua la normativa per velocizzare il recupero a fini abitativi degli immobili. Riporta edilportale.com

Diagnosi energetica e recupero degli immobili per un Piano Casa a prova di ESCO - Quello italiano è un Piano Casa messo in discussione da partiti dell’opposizione come il Pd e l’Idv, associazioni ambientaliste come Legambiente ed esperti energetici quali il saggista Maurizio ... Lo riporta greenme.it