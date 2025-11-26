Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Cavese, valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie C girone C, in programma allo stadio ‘Pinto’ sabato 29 novembre alle ore 14.30. I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi): Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 15 euro Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro IL RIDOTTO E’ RISERVATO A UNDER 18 (DAI 6 AI 18 ANNI), OVER 65 E DONNE; ED’ E’ ACQUISTABILE UNICAMENTE PRESSO L’OFFICIAL STORE DELLA CASERTANA FC INGRESSO GRATUITO FINO A 6 ANNI NON COMPIUTI Nell’occasione il Prefetto di Caserta ha disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Provincia di Salerno” ORARI Lo Store ubicato al primo piano della Tribuna dello stadio ‘Pinto’ osserverà i seguenti orari: mercoledì 26 novembre: ore 16-20; giovedì 27 novembre: ore 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana-Cavese, al via la prevendita