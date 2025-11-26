CasAlzheimer già adottati spazi e camere per 113.000 euro | La cura passa anche dalla qualità degli ambienti

Sono circa novemila le persone che soffrono di demenza in provincia di Bergamo e il fenomeno, strettamente legato all’invecchiamento della popolazione, non vede inversioni di tendenza nel breve periodo. Intercettando il crescente bisogno di assistenza da parte di questa fetta di popolazione, il 5 ottobre dello scorso anno la Fondazione Carisma ha inaugurato il “Centro residenziale per la cura e l’assistenza delle persone affette da demenza”, i cui spazi sono stati progettati come una casa, con le camere che si affacciano sul giardino esterno, mentre i soggiorni e tutti gli altri spazi collettivi sono rivolti verso la corte centrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

