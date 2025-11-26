Casal di Principe 46enne trovato morto in casa | sul posto 118 e carabinieri

Teleclubitalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di Alfonso Sarracino, 46 anni, avvenuto nella sua abitazione di via Gallarate a Casal di Principe. Del 46enne non si avevano più notizie da giorni. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati della sua prolungata assenza. Casal di Principe, 46enne trovato morto in casa: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casal di principe 46enne trovato morto in casa sul posto 118 e carabinieri

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, 46enne trovato morto in casa: sul posto 118 e carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

casal principe 46enne trovatoCasal di Principe sotto shock: trovato morto in casa Alfonso Sarracino - Lutto a Casal di Principe per la morte improvvisa di Alfonso Sarracino, 46 anni, rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Gallarate. Scrive ilmattino.it

casal principe 46enne trovatoIL NOME E LA FOTO. Uomo trovato morto in casa - CASAL DI PRINCIPE – Si chiamava Alfonso Sarracino, il 46enne di Casal di Principe trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Gallarate. Secondo casertace.net

CASAL DI PRINCIPE. Uomo trovato morto in casa dopo giorni - CASAL DI PRINCIPE – Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto questo pomeriggio nella sua abitazione, in via Gallarate, a Casal di Principe. Riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Casal Principe 46enne Trovato