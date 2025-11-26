Casal di Principe 46enne trovato morto in casa | sul posto 118 e carabinieri
Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di Alfonso Sarracino, 46 anni, avvenuto nella sua abitazione di via Gallarate a Casal di Principe. Del 46enne non si avevano più notizie da giorni. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati della sua prolungata assenza. Casal di Principe, 46enne trovato morto in casa: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ASD Casal di Principe 81033. . Interviste post Partita Casal di Principe 81033 Pol. Gricignano Promozione | Girone A - facebook.com Vai su Facebook
Casal di Principe sotto shock: trovato morto in casa Alfonso Sarracino - Lutto a Casal di Principe per la morte improvvisa di Alfonso Sarracino, 46 anni, rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Gallarate. Scrive ilmattino.it
IL NOME E LA FOTO. Uomo trovato morto in casa - CASAL DI PRINCIPE – Si chiamava Alfonso Sarracino, il 46enne di Casal di Principe trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Gallarate. Secondo casertace.net
CASAL DI PRINCIPE. Uomo trovato morto in casa dopo giorni - CASAL DI PRINCIPE – Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto questo pomeriggio nella sua abitazione, in via Gallarate, a Casal di Principe. Riporta casertace.net