Casa Pasolini una ritrovata connessione emotiva
Pasolini e Roma si incontrano sui binari della Stazione Termini il 28 gennaio del 1950 ma si conosceranno davvero a pochi metri dal carcere di Rebibbia, via Tagliere 3. È . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Casa Pasolini, Osanna: restituiamo al mondo patrimonio materiale e immateriale @MiC_Italia @museitaliani @MassimoOsanna agenziacult.it/eventi/casa-pa… Vai su X
Apre domani al pubblico la casa dove Pasolini visse a Roma dal 1951 al 1954 https://cepell.it/casa-pasolini-il-26-novembre-linaugurazione-a-rebibbia/ - facebook.com Vai su Facebook
La casa di Pasolini rinasce con un nuovo allestimento - "Abitare poeticamente": è questo l'invito che Casarsa della Delizia rivolge da oggi a studiosi, visitatori e semplici curiosi, aprendo le porte della casa materna di Pier Paolo Pasolini in veste ... Scrive ansa.it
Pier Paolo Pasolini, il ministero della Cultura: "Pronti a riaprire la sua prima casa romana" - “L'obiettivo – spiega il ministero in una nota – è quello di restituire l'appartamento come luogo vivo di cultura e memoria". Secondo romatoday.it