Casa Paradiso | Benvenuti nella mia anima
Se la leggenda narra che un giorno Paul McCartney si svegliò con in testa la musica di Yesterday, Tommaso Paradiso assicura di alzarsi la mattina già con l’idea di quel che si cucinerà per cena. A ciascuno il suo pensiero del risveglio, anche se la tavola apparecchiata dal cantautore romano con Casa Paradiso, il nuovo album in uscita venerdì, stuzzica il palato come forse non gli era più riuscito dall’implosione dell’avventura Thegiornalisti. A sentir lui, colpa della pandemia e di anni cupi che questo terzo disco solista prova a lasciarsi alle spalle azzerando, o quasi, il mondo che gli aveva ruotato attorno finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
A breve uscirà il nuovo disco del cantautore, 'Casa Paradiso'. Poi il tour nella prossima primavera - facebook.com Vai su Facebook
Casa Paradiso è un disco consolatorio e malinconico allo stesso tempo, un buon lavoro. Ho chiesto a @TommasoParadiso se sa di essere in tutte gli elenchi dei papabili a #Sanremo2026 e lui ha commentato: “Ci sono sempre e dunque prima o poi per statist Vai su X
Casa Paradiso: "Benvenuti nella mia anima" - Dopo aver scoperto il monopattino, ho abbandonato l’auto in garage; l’affitto dappertutto e scorrazzo dappertutto con la cuffia sulle ... Da msn.com
Intervista – TOMMASO PARADISO benvenuti a “Casa Paradiso” - Tommaso Paradiso presenta Casa Paradiso, un album costruito attorno al tema della casa come spazio emotivo e creativo. Da newsic.it
Tommaso Paradiso: "Il mio disco nato in monopattino. Sanremo? Per statistica prima o poi tocca" - L'artista si racconta in occasione del suo nuovo album 'Casa Paradiso', in uscita il 28 novembre ... Scrive adnkronos.com