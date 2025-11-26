Se la leggenda narra che un giorno Paul McCartney si svegliò con in testa la musica di Yesterday, Tommaso Paradiso assicura di alzarsi la mattina già con l’idea di quel che si cucinerà per cena. A ciascuno il suo pensiero del risveglio, anche se la tavola apparecchiata dal cantautore romano con Casa Paradiso, il nuovo album in uscita venerdì, stuzzica il palato come forse non gli era più riuscito dall’implosione dell’avventura Thegiornalisti. A sentir lui, colpa della pandemia e di anni cupi che questo terzo disco solista prova a lasciarsi alle spalle azzerando, o quasi, il mondo che gli aveva ruotato attorno finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Casa Paradiso: "Benvenuti nella mia anima"