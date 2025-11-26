Cartello di Sinaloa | l’impero criminale che domina le rotte globali
Il Cartello di Sinaloa resta oggi la più potente organizzazione criminale del pianeta, capace di muovere un’economia parallela stimata fra 8 e 12 miliardi di dollari l’anno, sostenuta da una rete transnazionale che gestisce cocaina, metanfetamine e, soprattutto, fentanyl destinato al mercato statunitense. Nonostante arresti eccellenti e una guerra interna sempre più evidente, il cartello continua a dimostrarsi un organismo flessibile, capace di riorganizzarsi e mantenere il controllo delle principali rotte del narcotraffico globale. 🔗 Leggi su Panorama.it
