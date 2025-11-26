Carrarese Guai muscolari per Julian Illanes | Ho accusato un fastidio al quadricipite

A Palermo sabato sarà una battaglia ed affrontarla avendo in campo un “guerriero“ come Julian Illanes non sarebbe per niente male. Soprattutto perché tra le fila dei rosanero ci sarà lo spauracchio Joel Pohjanpalo. Il finlandese è uno tra gli attaccanti più temibili, se non il più forte in assoluto, di questo campionato ed ha già messo a segno 5 reti e fornito 3 assist ai compagni. Avere un difensore della fisicità e con la “garra“ dell’argentino per contrastarlo potrebbe facilitare il compito alla Carrarese ma la presenza di Illanes al “Barbera“ rimane in dubbio dopo che il difensore è rimasto negli spogliatoi al termine del primo tempo contro la Reggiana a causa di un problemino fisico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

