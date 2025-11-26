Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino diventa influencer

Caroline Tronelli volta pagina dopo l’addio a Stefano De Martino e torna sui social, iniziando una carriera come influencer. La storia d’amore con il conduttore, che per tutta l’estate aveva scatenato la curiosità dei fan, sembra ormai terminata e la giovane avrebbe deciso di tornare sui social dopo una breve assenza. La nuova carriera di Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino. Archiviata la storia d’amore con Stefano De Martino, Caroline Tronelli è tornata sui social. La 22enne ha infatti riaperto i profili Instagram e TikTok, iniziando, a quanto pare, una carriera come influencer. 🔗 Leggi su Dilei.it

caroline tronelli dopo l8217addio a stefano de martino diventa influencer

© Dilei.it - Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino diventa influencer

