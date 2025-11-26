Caro affitti cosa prevede il piano dell’Unione europea
L’aumento dei canoni e la difficoltà nel trovare una casa a prezzi sostenibili sono ormai problemi diffusi in tutta Europa. Negli ultimi dieci anni, i costi delle abitazioni nei Paesi Ue sono aumentati del 53 per cento, mentre gli affitti – dal 2010 al primo trimestre 2025 – sono saliti del 27,8 per cento, con picchi molto più alti in Estonia, Lituania, Ungheria e Irlanda. La crisi colpisce soprattutto i giovani e le famiglie con redditi medio-bassi, costrette a rimandare l’uscita di casa o a trasferirsi lontano dai centri urbani. Per affrontare un’emergenza ormai strutturale, Bruxelles ha varato una strategia che combina nuovi strumenti politici e finanziari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
