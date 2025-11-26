Carni tipiche tra gusto e piacere | i secondi piatti per Natale

È un Natale che si può definire di sostanza quello che si festeggia ogni anno sulle tavole degli italiani: da nord a sud, le ricette gastronomiche regionali sono ricche di gusto e di storica maestria. E, soprattutto per il pranzo del 25, si conferma come un must il forte legame tra carne e salumi, cultura e tradizioni. Così spazio a carni tipiche, che meglio di tutte identificano il periodo, come quella di cappone o di cotechino ma anche di agnello e al bollito, perfetto se servito con la sua tipica salsa verde di accompagnamento. Nel Belpaese il Natale conferma più che mai il forte legame che c'è tra la carne e i salumi e la nostra cultura e tradizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

